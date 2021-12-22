Стала известна цена самой дешевой квартиры в Москве. В ней нет туалета

Стоимость самой дешевой квартиры в Москве на конец 2021 года составляет 2,5 миллиона рублей. Об этом РИА «Недвижимость» сообщили в сервисе «Авито Недвижимость».

Площадь жилья составляет 10 квадратных метров, оно находится неподалеку от станции метро «Нижегородская», на первом этаже 12-этажного дома 1983 года постройки.

«На сегодняшний день в выставленной на продажу квартире нет туалета. Продавец обещает организовать его при выходе на сделку», — уточнили в компании.

Также в список самых дешевых московских квартир попала студия площадью 13,2 квадратного метра за 2,8 миллиона рублей. Она также расположена на юго-востоке города, в районе станции метро «Стахановская».

На третьем месте среди наиболее недорогих оказалась квартира площадью 15 квадратных метров за 2,85 миллиона рублей.

Средняя стоимость квадратного метра жилого помещения в Москве составляет 467 320 рублей.