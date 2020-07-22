Стала известна самая большая цена на аренду квартиры в Москве

По данным газеты «Вечерняя Москва», площадь этой квартиры — 487 квадратных метров. Второе место по стоимости занимает пентхаус с отдельным помещением для обслуживающего персонала, стеклянным куполом и верандой. Его площадь составляет 633 квадратных метра, а цена аренды — четыре миллиона восемьсот тысяч рублей.