Стала известна самая большая цена на аренду квартиры в Москве
Стоимость аренды самой дорогой квартиры в столице составила пять миллионов рублей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на на исследование «Авито.Недвижимость».
По данным газеты «Вечерняя Москва», площадь этой квартиры — 487 квадратных метров. Второе место по стоимости занимает пентхаус с отдельным помещением для обслуживающего персонала, стеклянным куполом и верандой. Его площадь составляет 633 квадратных метра, а цена аренды — четыре миллиона восемьсот тысяч рублей.