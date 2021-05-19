Стала известна рекордная сумма хищения телефонными мошенниками в России

В прошлом году телефонные мошенники похитили рекордную сумму денег — 400 миллионов рублей. Сначала злоумышленники позвонили россиянке от имени работников банка, клиентом которого она является, затем сотрудников ФСБ.

Жертвой телефонных мошенников стала 54-летняя женщина. Об этом рассказал начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский в беседе с РБК. Она была клиенткой другого банка.

Мошенники по телефону представились сотрудниками службы безопасности ее банка. Они сообщили, что якобы кто-то пытается снять ее деньги, они предложили их «спасти». Жертва призналась, что на ее счете лежит 14 миллионов рублей. Затем она рассказала о счете в другом банке, где у нее хранилось 380 миллионов рублей. После этого фальшивые сотрудники банка предложили ее перевести на «представителя ФСБ». Около 400 миллионов рублей она снимала в течение месяца и отправляла мошенникам.

По данным аналитиков, в прошлом году мошенники украли у банковских клиентов на 70% больше, чем в 2019. Число случаев мошенничества выросло на 60%.