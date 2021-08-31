Стал известен официальный курс валют на 1 сентября

Центробанк России опубликовал на сайте данные о курсе валют на 1 сентября. Отмечается, что рубль укрепил свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом сообщило РИА ФАН.

Так, американский доллар понизился на 29,63 копейки. Его стоимость составила 73,28 рубля. Евро подешевел на 14,44 копейки. На 1 сентября он стоит 86,67 рубля.

Однако торги Мосбиржи показывают немного иные данные. Американская валюта выросла на 0,25 копейки и стоит 73,5 рубля за доллар. Евро подорожал на 19,25 копейки. Цена за него составляет 86,84 рубля.