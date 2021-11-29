Стал известен главный источник падения доходов россиян

Причиной общего падения назвали провал доходов предпринимателей и самозанятых. По мнению экспертов, ситуацию немного спасают соцвыплаты семьям и пенсионерам.

Эксперты заявили о восстановлении реальных денежных доходов населения по сравнению с 2020 годом. Так, после третьего квартала обнаружен их рост на 8,1%, если сравнивать с тем же периодом года прошлого, написала, ссылаясь на исследования НИУ ВШЭ, «Российская газета».

Однако доходы в некорпоративном секторе, согласно тем же документам, оказались на 18% ниже, чем за второй квартал «благополучного» допандемийного 2019 года. Здесь речь идет о гражданах, располагающих трудовым доходом, но не относящихся к наемным рабочим. Чаще всего это предприниматели или самозанятые. Этот «провал» тянет вниз доходы россиян, притом что в целом они начали подниматься.

Указанный рост специалисты связывают в первую очередь с социальными выплатами семьям с детьми и получателям пенсий.

Ранее сообщалось, что бюджет России получил более 50 миллиардов рублей доходов благодаря введению налога на богатых.