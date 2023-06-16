Деньги 16 июня 2023, 04:31 «Стал дубиной». Силуанов объяснил тремя слова отказ от доллара Глава Минфина РФ Силуанов назвал доллар дубиной, которой размахивают РИА «Новости»

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Доллар превратился в дубину, которой постоянно размахивают. Такое мнение выразил глава российского Минфина Антон Силуанов в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в доллар перестали верить после ввода ограничений на перечисление. Это дало путь к манипуляциям против неугодных государств. Кроме того, к этой валюте уже «привыкли». Большая часть международных денежных операций высчитывается в долларах, стоимости бумаг тоже привязаны к долларовым индексам. Из-за этого быстро отказаться от американской валюты не получится.

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«Доллар потерял к себе доверие, стал дубиной, которой размахивают и говорят: „Ты страна неугодная, не выполняешь мои требования, вот тебе ограничения по перечислению долларовых средств“. Можно ли после этого считать, что это резервная валюта?» — сказал Силуанов.

Глава Минфина обратил внимание, что иностранные лидеры начали думать о расчетах в национальных валютах. Например, в Китае уже 70% оборота происходят в местных юанях, арабские страны тоже начали переходить на подобную систему.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал оптимальный для экономики курс рубля к доллару. Это 80-90 рублей за доллар.