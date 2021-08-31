Руспродсоюз спрогнозировал стабилизацию цен на сахар

После введения системы госзакупок сахар перестанет дорожать. Таким мнением поделился исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Ждать от нее быстрого эффекта не приходится. Мера с интервенциями срабатывает в то время, когда цены начинают расти, и тогда регулятор может выбросить объем продукции из своих запасов, появляется более дешевое предложение и это оздоровительно влияет на рынок», — рассказал эксперт.

По его мнению, подобную технологию уже удавалось удачно использовать. Например, подобную схему применяли во время торговли зерном.