Спрогнозирована цена на российский газ для белорусов в 2021 году

В 2021 году цена на российский газ для Белоруссии не должна быть выше уровня 2020 года. Об этом телеканалу «Беларусь 1» заявил экс-премьер республики, глава Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

«На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Белоруссии не должны быть выше уровня текущего года», — привело его слова агентство «Белта».

Чиновник добавил, что существуют инструменты для сближения позиций России и Белоруссии, «чтобы цены были равнодоходными». В первую очередь, речь идет о тарифе на прокачку газа от российских месторождений до границы с республикой.

В 2020 году Белоруссия закупает российский газ по 127 долларов за тысячу кубометров, но хочет снизить цену. В понедельник, 30 ноября, президент Александр Лукашенко на встрече с Мясниковичем заявил, что в договоренности о создании единого рынка природного газа «единственный вопрос, который не согласован, — это вопрос справедливой цены на тарифы по транспортировке».

На прошлой неделе вице-премьеры Белоруссии и России Юрий Назаров и Александр Новак обсудили поставки в республику нефти и газа.

Белоруссия ежегодно импортирует из России около 20 миллиардов кубометров природного газа. Единый газовый рынок должен появиться в рамках ЕАЭС в 2025 году. В организацию помимо России и Белоруссии также входят Казахстан, Армения и Киргизия.

В 2010–2014 годах Михаил Мясникович был премьер-министром, затем возглавлял верхнюю палату белорусского парламента. С 1 февраля 2020 он находится во главе Коллегии Евразийской экономической комиссии.