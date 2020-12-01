Спрогнозирована цена на российский газ для белорусов в 2021 году
«На основании той проработки, которую мы имеем сегодня, цены на газ для Белоруссии не должны быть выше уровня текущего года», — привело его слова агентство «Белта».
Чиновник добавил, что существуют инструменты для сближения позиций России и Белоруссии, «чтобы цены были равнодоходными». В первую очередь, речь идет о тарифе на прокачку газа от российских месторождений до границы с республикой.
В 2020 году Белоруссия закупает российский газ по 127 долларов за тысячу кубометров, но хочет снизить цену. В понедельник, 30 ноября, президент Александр Лукашенко на встрече с Мясниковичем заявил, что в договоренности о создании единого рынка природного газа «единственный вопрос, который не согласован, — это вопрос справедливой цены на тарифы по транспортировке».
На прошлой неделе вице-премьеры Белоруссии и России Юрий Назаров и Александр Новак обсудили поставки в республику нефти и газа.
Белоруссия ежегодно импортирует из России около 20 миллиардов кубометров природного газа. Единый газовый рынок должен появиться в рамках ЕАЭС в 2025 году. В организацию помимо России и Белоруссии также входят Казахстан, Армения и Киргизия.
В 2010–2014 годах Михаил Мясникович был премьер-министром, затем возглавлял верхнюю палату белорусского парламента. С 1 февраля 2020 он находится во главе Коллегии Евразийской экономической комиссии.