США включат борьбу с «Северным потоком —2» в оборонный бюджет

Конгресс США разработал новый способ заблокировать «Северный поток — 2». Они введут санкции против строительных фирм, расходы на них будут включены в оборонный бюджет страны на 2020 год.

Как рассказал изданию Defense News глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш, санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода, включены в проект закона «О национальной обороне на 2020 год».

«Причина данного шага в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть „Северного потока“ уже построена», — рассказал Риш.

Он выразил уверенность, что строительные фирмы поймут, как дорого им обойдутся санкции, и решат прекратить работу по «Северному потоку — 2». Риш также заявил, что из-за санкций этим компаниям придется закрыться, а России — искать других подрядчиков. В то же время, по его словам, в палате представителей и сенате еще не достигли окончательной договоренности по законопроекту.

Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Согласно документу, за продажу, аренду, содействие или предоставление судов будет запрещен въезд в США, а американское активы этих лиц заморожены.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода через Балтийское море. Он пройдет через территории России, Финляндии, Швеции, Дании к берегам Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро.