США уменьшили срок действия лицензии «Группы ГАЗ» из-за ситуации на Украине

Минфин США уменьшил срок действия лицензии изготовителя коммерческого транспорта «Группы ГАЗ» из-за сложностей в отношениях России и Украины. В сообщении ведомства, размещенном на официальном сайте, сказано, что лицензия действует до 27 апреля 2022 года.

До этого разрешения компании выдавали сроком на год. О том, что решение продиктовано напряженностью между Россией и Украиной, написало агентство Reuters.

Срок предыдущей лицензии истечет в эту среду, 26 января. Теперь ее выдали только на 90 дней.

«Дальнейшее продление будет зависеть от поведения России», — заявил представитель американского министерства.

Компания «Группа ГАЗ» принадлежит холдингу «Русские машины», находящемуся во владении у Олега Дерипаски. Бизнесмен и его компании находятся под санкциями США с 2018 года, но американские власти дают «Группе ГАЗ» недолгосрочные лицензии. Однако в 2020 году Минфин США потребовал в обмен на такое разрешение отлучить Дерипаску от принятия решений и всегда отчитываться о деятельности организации.