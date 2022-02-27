США сообщили, что рубль ждет «свободное падение»

В ближайшее время российский рубль сорвется в свободное падение, лишившись поддержки Центрального банка РФ посел замораживания его активов за рубежом. Такое мнение высказал в ходе специального брифинга представитель американского Белого дома, его слова привело РИА «Новости».

«У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себе немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — сказал чиновник.

Он итакже добавил, что заморозка активов ЦБ является не единственной мерой, которую можно применить Штатам и их союзникам в отношении банка.

«Могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка, которые мы будем дорабатывать в течение этих выходных», — указал представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка РФ. Кроме того, из системы SWIFТ будут исключены все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества. Также не исключается отключение других банков. Это будет делаться по необходимости.

Усиление санкционного давления на РФ началось после того, как президент Владимир путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганскй народных республик, а затем инициировал начало специальной военной операции по демилитаризации Украины.