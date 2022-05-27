США оценили последствия «дефолта» в России

Россия уже находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в Америке пророчат стране, мировая экономика понесет минимальные последствия. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее выступление доступно в прямой трансляции в Twitter.

По ее словам, США ожидают, что Россия прекратит выплату процентов и займов по государственным бондам, что в итоге приведет к дефолту. Но для мировой экономики это пройдет практически незаметно.

«Мы ожидаем, что влияние на мировую и американскую экономику будет минимальным, учитывая то, что Россия уже находится в состоянии финансовой изоляции», — заявила Жан-Пьер.

Минфин США объявил, что не продлит действие лицензии, по которой владельцы суверенных бондов России могли получить проценты и полные займы в долларах. Это остановило возможность российского правительства провести расчеты по государственным ценным бумагам через банки.

Министерство финансов России объявило, что из-за внешних обстоятельств погасит свои обязательства в рублях, проведя конвертацию в необходимую кредиторам валюту через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

Глава российского Минфина Антон Силуанов подчеркнул, что речь идет о техническом дефолте, который никак не отразится ни на экономике страны, ни на людях. По его словам, США фактически объявили дефолт своим инвесторам. Силуанов добавил, что сейчас Минфин разрабатывает несколько инструментов для погашения своих обязательств перед иностранными кредиторами.