США не смогут ограничить конвертацию рубля как национальной валюты. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» назвал такое предположение фантастикой.

«Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано», — рассудил он.

Биричевский уточнил, что оппоненты могут попытаться запретить проведение определенных операций в американских компаниях, что и так зачастую происходит, но ограничить конвертируемость рубля вряд ли возможно.

Информация о том, что против России в США идет подготовка ряда жестких санкций, появилась в западных СМИ. Среди них рассматривается отключение России от платежной системы SWIFT и ограничение способности конвертировать рубль в другие иностранные валюты. Все новые санкции обсуждаются в контексте якобы готовящегося нападения России на Украину и эскалации конфликта, что не раз опровергалось властями России.