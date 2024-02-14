Деньги 14 февраля 2024, 08:03 США начали угрожать частным банкам в Турции из-за работы с Россией РИА «Новости»: США начали угрожать частным банкам в Турции из-за работы с РФ РИА «Новости»

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США предупредили частные турецкие банки о необходимости тщательной проверки переводов из России на фоне санкций, дошло до угроз. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в этом секторе.

«В настоящее время ряд частных банков страны получают предупреждения от США в связи с санкционной политикой. Доходит до угрожающего тона», — поделился собеседник.

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В начале 2024 года турецкие компании, занимающиеся экспортом своей продукции в Россию, столкнулись с отказами банков принимать переводы из РФ. Проблема связана с давлением США на Турцию. Российские и турецкие власти начали переговоры по линии профильных ведомств, чтобы найти компромисс.

При этом в Турции подчеркивают, что Россия является важным торговым партнером. В Анкаре также рассматривают вариант с подключением к альтернативе SWIFT.