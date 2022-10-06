США могут привести мир к дефолтам и банкротам, заявил экономист | 360°

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США могут привести мир к дефолтам и банкротам, заявил экономист

Экономист Васильев: укрепление доллара приведет к дефолтам и банкротствам компаний и стран

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Резкое укрепление национальной валюты США, последовавшее за повышением ставки ФРС, увеличивает экономические трудности во всем мире. Крепкий доллар повышает стоимость импортируемых продуктов и топлива, что может привести к дефолтам и банкротствам компаний и целых государств. Об этом агентству «Прайм» рассказал главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев.

«Практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США», — отметил аналитик.

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Из-за крепкого доллара инфляция в остальном мире растет, это съедает реальные доходы граждан. Центробанки вынуждены повышать ставки и тратить валютные резервы для поддержки национальных валют, рассказал экономист.

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Рост ставки ФРС приведет к повышению общего уровня ставок по кредитам и облигациям в мире. Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долларового долга.

«На фоне глобального ужесточения финансовых условий и вероятной рецессии в мировой экономике общее число дефолтов и банкротств среди стран и компаний в ближайший год существенно возрастет», — добавил Васильев.

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