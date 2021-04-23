США не отключат Россию от системы международных межбанковский платежей SWIFT. Такое предположение выдвинул политолог международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сообщила «Экономика сегодня».

Возможная мера доставит российской экономике определенные сложности. Однако в целом Россия готова к подобному развитию события. Для этого в стране создали национальный аналог системе SWIFT, к которому подключились более 20 государств.

США уже отключили от SWIFT Иран и Северную Корею.

«Если США примут такое решение против РФ, то одновременно перепрыгнут через несколько точек невозврата, но американцам выгодно поддерживать видимость диалога с Москвой. В случае запретительного решения по SWIFT такая возможность убивается сразу, только Байден этого явно не хочет, из-за чего США ввели ограниченные санкции», — заметил политолог.

Это значит, что Америка действительно может отключить Россию от SWIFT, но такая перспектива пока не просматривается, сказал Брутер.

По мнению политолога, американцам гораздо выгоднее разговоры на тему возможных антироссийских санкций, чем сами ограничения. Это позволяет им воздействовать на экономику РФ, отметила «Политика сегодня». Например, анонсированные за три месяца санкции против российского государственного долга повлияли на курс рубля и финансовый климат в РФ.