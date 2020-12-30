Тиньков рассказал о причине срыва сделки с «Яндексом»
По словам бизнесмена, он просил на 200 миллионов долларов больше, чем был готов заплатить «Яндекс».
«Я просил шесть миллиардов 200 миллионов, а они давали шесть», — сказал Тиньков.
Банкир добавил, что на месте «Яндекса» заплатил бы запрошенную сумму, «потому что у них капитализация выросла на пять миллиардов на объявлении». Однако у покупателя «были свои соображения, свои процедуры», добавил он.
Тиньков также рассказал, что по первоначальной договоренности с главой «Яндекса» Аркадием Воложем половину суммы за «Тинькофф» он должен был получить акциями. При этом Олег Тиньков не смог бы продать эти бумаги в течение полутора лет.
«Я считал, что эти полтора года я должен влиять на операционное управление [«Тинькофф банка» в составе «Яндекса“], вот и все», — пояснил предприниматель.
Об окончании переговоров с «Яндексом» Тиньков объявил в октябре 2020 года. До этого стороны сообщали о принципиальной договоренности о продаже банковского сервиса за 5,48 миллиарда долларов.