Сроки выплаты пособия по безработице рассчитают по-новому

Сегодня максимальное пособие по безработице начисляется сразу, как только человека признают безработным.

Если женщина ушла в декрет, а компания закрылась, то сразу выплату она не получит. Такая же норма действует при уходе работника на военные сборы и в ряде других случаев.

Министерство труда и социальной защиты считает, что эти периоды также должны учитываться при выплатах пособия.

В 2021 году сумма максимального пособия по безработице составляет 12 130 рублей. Первые три месяца россиянин, который остался без работы, может рассчитывать на выплаты в размере 75% от утраченного заработка, но не более максимальной величины пособия. Следующие три месяца ему будут платить 60% от зарплаты, но не более пяти тысяч рублей.

Накануне Министерство труда и социальной защиты направило в правительство предложения по индексации пенсий работающих россиян. На основе представленных данных Кабмин подготовит доклад, который покажет президенту Владимиру Путину.