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    02 августа 2021, 13:13

    Сроки снижения тарифа на вывоз отходов назвали в России

    Редакция сайта 360°

    Инвестиции в развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами помогут снизить тариф за вывоз мусора в течение десяти лет. Об этом сообщили в ППК «Российский экологический оператор».

    Сроки снижения тарифа на вывоз отходов назвали в России

    «Необходимо создать комфортные условия для игроков рынка. Чтобы отрасль развивалась, мы также прорабатываем меры поддержки. Но, напомню, на рубль государственных инвестиций, мы должны привлечь 2,46 рубля частных. И при этом не допустить роста тарифа», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

    Региональные операторы смогут инвестировать свои средства в развитие инфраструктуры по обращению с отходами. Как уточнили в ППК «Российский экологический оператор», в платежку за вывоз мусора сейчас включено 5−10% от валовой выручки регоператоров, и именно эти деньги можно будет вкладывать.

    В компании напомнили, что сейчас действует ограничение ФАС, по которому региональные операторы могут тратить лишь 1% с валовой выручки на развитие инфраструктуры, в частности на закупку контейнеров. Отмена запрета привлечет инвесторов в отрасль и гарантирует возврат вложений, которые требуются для строительства объектов по обработке, сортировке и захоронению отходов.

    В РЭО уточнили, что инвестиции позволят снизить тариф для потребителей через десять лет, когда инвесторы вернут вложения и получат прибыль. Кроме того, общество получит десятки тысяч новых рабочих мест и налоговые отчисления.

    Всего госкорпорация планирует привлечь к 2030 году 300 миллиардов рублей инвестиций, из которых 100−120 миллиардов рублей пойдут на компостирование и производство топлива, 80−120 миллиардов рублей — на строительство новых полигонов, и от 50 до 100 миллиардов рублей — на сортировку, пишет «Российская газета».

    РЭО отобрал первые 13 проектов, которые будут реализованы в российских регионах и получат на это семь миллиардов рублей, общий объем инвестиций достигнет 30 миллиардов рублей.