Сроки снижения тарифа на вывоз отходов назвали в России

Инвестиции в развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами помогут снизить тариф за вывоз мусора в течение десяти лет. Об этом сообщили в ППК «Российский экологический оператор».

«Необходимо создать комфортные условия для игроков рынка. Чтобы отрасль развивалась, мы также прорабатываем меры поддержки. Но, напомню, на рубль государственных инвестиций, мы должны привлечь 2,46 рубля частных. И при этом не допустить роста тарифа», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Региональные операторы смогут инвестировать свои средства в развитие инфраструктуры по обращению с отходами. Как уточнили в ППК «Российский экологический оператор», в платежку за вывоз мусора сейчас включено 5−10% от валовой выручки регоператоров, и именно эти деньги можно будет вкладывать.

В компании напомнили, что сейчас действует ограничение ФАС, по которому региональные операторы могут тратить лишь 1% с валовой выручки на развитие инфраструктуры, в частности на закупку контейнеров. Отмена запрета привлечет инвесторов в отрасль и гарантирует возврат вложений, которые требуются для строительства объектов по обработке, сортировке и захоронению отходов.

В РЭО уточнили, что инвестиции позволят снизить тариф для потребителей через десять лет, когда инвесторы вернут вложения и получат прибыль. Кроме того, общество получит десятки тысяч новых рабочих мест и налоговые отчисления.

Всего госкорпорация планирует привлечь к 2030 году 300 миллиардов рублей инвестиций, из которых 100−120 миллиардов рублей пойдут на компостирование и производство топлива, 80−120 миллиардов рублей — на строительство новых полигонов, и от 50 до 100 миллиардов рублей — на сортировку, пишет «Российская газета».

РЭО отобрал первые 13 проектов, которые будут реализованы в российских регионах и получат на это семь миллиардов рублей, общий объем инвестиций достигнет 30 миллиардов рублей.