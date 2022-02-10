Срок выдачи потребкредитов ограничат 5 годами

Срок выдачи потребительских кредитов могут ограничить пятью годами уже в 2022 году. Такой законопроект планируют принять в весеннюю сессию Госдумы. Об этом глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков рассказал газете «Известия».

Банки также планируют обязать включать в расчет полной стоимости займа любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты без дополнительных услуг. По задумке заемщика будут информировать об изменении полной стоимости кредита при пересмотре договора. Изменения коснутся и правил рекламы потребительских кредитов.

Аксаков сообщил, что законопроект уже прошел согласование всех профильных ведомств. Документ могут принять во всех трех чтениях в первом полугодии 2022 года. Но для того, чтобы банки адаптировались к новым условиям, предусмотрена отсрочка на полгода. Поэтому закон может вступить в силу уже ближе к концу года.

Опрошенные изданием аналитики отметили, что закон повысит прозрачность расчет полной стоимости кредита, но вызовет рост цен на финансовые услуги.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев ранее сообщил, что количество дел о банкротстве россиян за год выросло почти вдвое, передавал RT.