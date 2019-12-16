    16 декабря 2019, 23:31

    Срок выдачи маткапитала хотят сократить до 12 дней

    Александр Кушак

    Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал идею о сокращении сроков выдачи материнского капитала, сообщил сайт RT.
    Срок выдачи маткапитала хотят сократить до 12 дней

    «Поддерживаю. Мы слышим позицию федерального руководства, которая регулярно звучит в последнее время, предлагается расширить перечень возможностей для использования средств материнского капитала. Предполагаю, что эта программа уже успешно себя реализовала и сейчас просто предлагает новые возможности потратить этот капитал: построить жилье, обустроить коммуникации. Это правильно», — заявил Нилов.

    Маткапитал предложили тратить на строительство домов на садовом участке

    Подробнее

    Министерства труда предложило сократить сроки рассмотрения заявления на получение и выдачи маткапитала.

    В пояснительной записке уточнили, что в сейчас срок на принятие решения территориальным органом ПФР по заявлению об использовании маткапитала составляет один месяц. Этот срок хотят сократить до двенадцати дней.