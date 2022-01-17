Срок окупаемости сдачи жилья в России увеличился

Сдавать жилье в России в последнее время стало менее выгодно. Срок окупаемости к концу 2021 года вырос до 16,5 лет. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на расчеты консалтинговой группы SRG.

При этом в 2020 году срок был меньше. Он составлял 15,8 года.

По мнению аналитиков, использовать сдачу жилья в качестве источника дохода стало невыгодным. Доход от сдачи однокомнатной квартиры снизился до 6,15%. Ранее этот показатель составлял 6,49%.

Быстрее жилье окупается в Челябинске. Там окупить стоимость жилья можно за 12,4 года (доходность 8,06%), передала радиостанция «Говорит Москва».