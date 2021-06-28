Средства на новые пособия для беременных и родителей-одиночек выделили в правительстве

Правительство РФ выделило более 46 миллиардов рублей на новые пособия для беременных женщин и родителей-одиночек. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Свыше 46,6 миллиарда рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату пособий беременным женщинам и родителям, в одиночку воспитывающим детей.

Оформить выплаты можно с 1 июля. Сделать это можно в том числе на портале госуслуг.

Два новых пособия вводятся по поручению президента. Выплаты коснутся женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Пособия назначаются с учетом размера дохода семьи. Поэтому в первую очередь речь идет о будущих мамах, которые испытывают финансовые трудности. Каждый месяц до рождения ребенка они будут получать порядка 6,3 тысячи рублей, то есть половину прожиточного минимума по региону. В этом году выплаты получат более 400 тысяч женщин.

Родители-одиночки, воспитывающие детей в возрасте от восьми до 17 лет, также смогут получить специальные выплаты. В среднем размер пособия составит 5,5 тысячи рублей в месяц, он равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка.

Распоряжение о выделении средств подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

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