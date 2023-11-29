29 ноября 2023, 10:19
Средняя зарплата на предприятиях Казани поднялась до 73 тысяч рублей
На предприятиях в Казани выросла средняя зарплата. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на заместителя главы горисполкома Ильдара Шакирова.
Он заявил, что в среднем зарплаты выросли на 12,6%. Самые высокие доходы — у работников финансовой и энергетической сферы, а также в здравоохранении. Отмечается, что за последние полгода Казань поднялась на два пункта до четвертого места по величине заработка в списке городов-миллионников.
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