Средняя цена ПЦР-теста на коронавирус в России резко выросла

Стоимость одного ПЦР-теста на коронавирус в России за год выросла на 27%. Средний чек составил 2226 рублей. Об этом со ссылкой на результаты исследования «Платформы ОФД» написал РБК.

В России количество ПЦР-тестов, сданных в лабораториях и клиниках, с 1 сентября по 15 октября выросло на 807% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост спроса на тесты связывают с ограничениями, при которых именно отрицательный результат ПЦР служит доказательством отсутствия заражения.

В Москве ПЦР-тестирование на коронавирус подорожало на 25%. Средний чек на оплату теста в столице вырос до 2431 рубля. А их общее количество за год поднялось на 920%.

Между тем количество тестов на антитела в частных клиниках сократилось на 20%. Цена такого обследования снизилась на 11%, до 1090 рублей.

Летом наибольшая доля спроса на ПЦР-тесты была связана с вылетом россиян на отдых в другие страны, а также требованиями при заселении в гостиницы и отели.

В России накануне сообщалось о новом рекорде по числу заражений, выявленных за сутки. Положительный результат теста на коронавирус в стране получил 34 325 россиян.