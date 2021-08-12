Средняя цена коммунальных услуг за август снизилась в Санкт-Петербурге

Петербуржцы в августе платить меньшие суммы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу АО ВЦКП «Жилищное хозяйство».

Средняя сумма платежа составила 2 516,78 рубля, что на 1,34% меньше, чем в июле этого года. При этом жители Кронштадта отдали за коммунальные услуги значительно меньше, плата сократилась на 4,54%. Платежи у жителей Курортного районе тоже подешевели, однако слишком сильно — на 0,13%.

С мая этого года петербуржцы не получили в платежках начисления по услуге «Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». Плата выставляется в квитанциях АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

«При наличии неоплаченных счетов долги по оплате капитального ремонта за предыдущие периоды остаются в „розовых квитанциях“ ВЦКП в составе общего долга за жилищно-коммунальные услуги и подлежат оплате», — сказано в сообщении.