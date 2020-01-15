Средняя сумма кредита на авто в Москве впервые превысила миллион рублей

При покупке автомобилей россияне выбирают более дорогие комплектации. Средняя сумма автокредита в стране впервые превысила один миллион рублей.

Исследование на соответствующую тему провело бюро кредитных историй «Эквифакс», на результаты которого сослалась газета «Известия».

Новые транспортные средства, подсчитал «Автостат», за пять лет подорожали на 76%. В среднем кредит на покупку машины в Москве вырос с 2015 года на 45% и достиг миллиона. По России на эти цели берут около 761 тысячи рублей — на 49% больше, чем раньше.

Займы с шестью нулями, отмечают эксперты, пока характерны только для Москвы. Регионы догонят столицу по этому показателю в конце 2021 — начале 2022 годов.

Зачастую россияне покупают новые легковые автомобили, которые стоят от 800 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Когда машина приобретается в долг, потребитель предпочитает более дорогую комплектацию.

Из-за подорожания транспортных средств, отметили специалисты, объем выданных в рублях автокредитов вырос на 20%.

При этом разница в размере выданных банком средств на покупку машины между Москвой и другими регионами последние четыре года колеблется в диапазоне 31-37%.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил списать 40 миллиардов долгов россиян перед микрофинансовыми организациями.