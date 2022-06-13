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    13 июня 2022, 08:54

    Средняя стоимость вторичного жилья в России снизилась до рекордной отметки

    Средняя стоимость вторичного жилья в России снизилсь до 78 тысяч рублей за квадратный метр

    Анна Усачева

    Средняя стоимость жилья в России снова снизилась. Об этом сообщила заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова. Ее слова процитировал ТАСС.

    Средняя стоимость вторичного жилья в России снизилась до рекордной отметки

    По итогам мая реальная средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья снизилась рекордно за последние несколько лет на 2,1%, при этом в апреле снижение было более сдержанным — на уровне 0,5%», — сообщила она.

    В основном это связано со сложившимся дисбалансом между спросом и предложением. Ахметдинова отметила, что изначальная цена вторичной недвижимости, выставляемая продавцом, наоборот, увеличилась. Только за май этот показатель вырос на 0,6%. До этого цена предложения также увеличивалась.

    По словам Ахметдиновой, такая разница в динамике обусловлена спросом на наиболее доступные и бюджетные варианты. Не меньшей популярностью пользуются объекты с дисконтом, которые в первую очередь выбывают с рынка.