Средняя стоимость вторичного жилья в России снизилась до рекордной отметки

Средняя стоимость жилья в России снова снизилась. Об этом сообщила заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова. Ее слова процитировал ТАСС.

По итогам мая реальная средняя цена продажи квадратного метра вторичного жилья снизилась рекордно за последние несколько лет на 2,1%, при этом в апреле снижение было более сдержанным — на уровне 0,5%», — сообщила она.

В основном это связано со сложившимся дисбалансом между спросом и предложением. Ахметдинова отметила, что изначальная цена вторичной недвижимости, выставляемая продавцом, наоборот, увеличилась. Только за май этот показатель вырос на 0,6%. До этого цена предложения также увеличивалась.

По словам Ахметдиновой, такая разница в динамике обусловлена спросом на наиболее доступные и бюджетные варианты. Не меньшей популярностью пользуются объекты с дисконтом, которые в первую очередь выбывают с рынка.