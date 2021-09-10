Средняя стоимость обслуживания кредиток в России достигла пятилетнего максимума

В России в начале сентября средняя стоимость обслуживания кредитных карт достигла пятилетнего максимума. К такому выводу пришли специалисты БКИ «Эквифакс». Банкам удобнее повышать ставки именно по кредиткам, так как это менее заметно для заемщиков.

Из статистки следует, что в первую неделю сентября полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт достигла 30% годовых, сообщил РБК. Стоимость начала заметно расти с середины лета.

«Подобные ставки встречались до этого только в 2016 году», — заявил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

Он также подтвердил, что заметный рост встречается исключительно в сегменте кредитных карт. Представитель Объединенного кредитного бюро (ОКБ) заявил, что это связано с последними решениями ЦБ по повышению ключевой ставки.

Ранее аналитики сообщили, что в середине лета российские банки сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с месяцем ранее — до 347,7 миллиарда рублей. Одной из причин замедления кредитования является ужесточение регулирования со стороны ЦБ.