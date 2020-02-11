Средний заработок московских таксистов не дотянул до 75 тысяч рублей

В представленной схеме таксист должен отработать 300 часов в месяц. Для стандартного восьмичасового графика водитель на шестидневке заработает 32-38 тысяч (208 рабочих часов). На пятидневке — всего 20–25 тысяч рублей (176 часов).

Доход рассчитывался для машин, взятых в лизинг. В компании подсчитали, что 3% стоимости поездки в этом случае приходится на лизинговые платежи и страховки (КАСКО и ОСАГО), 4% идут таксопарку, 8% — на возмещение стоимости лизинговой машины.

Треть от стоимости поездки (34%) получает таксист, на налоги и эксплуатационные расходы закладывается 23% суммы и примерно столько же (25%) получает агрегатор.

В октябре 2019 года аналитический центр при правительстве России сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге средний доход водителя такси составляет 83 тысячи рублей. В других городах-миллионниках таксисты зарабатывают 74 тысячи в месяц.