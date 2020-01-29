    29 января 2020, 14:20

    Средний возраст банкротов увеличился в России

    Ольга Ситникова

    Средний возраст россиян, которые оказались на грани банкротства, повысился. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй.

    Некоторые финансисты предполагают, что молодежь невнимательно относится к кредитам, однако недавнее исследование показало противоположные результаты.

    «Если мы возьмемся рисовать портрет потенциальных банкротов в России, то увидим, что это граждане вполне работоспособные. Особенно в свете последних нововведений, а именно — повышения пенсионного возраста. В целом логично, что наиболее активные граждане в возрасте от 30 до 49 лет чаще оказываются в числе получателей ссуд, так у них есть работа и официальные доходы. Они же чаще всего и попадают в просрочку, теряя работу или просто не рассчитав правильно долговую нагрузку», — пояснила руководитель проекта «Персональное банкротство» Юлия Зиберт.

    По словам эксперта, «злостные должники — это люди, которые привыкли жить взаймы, без всякого желания что-то отдавать в погашение своего долга». Обычно они обращаются в суд, чтобы по максимуму списать долги. Часто физические банкроты не могут пройти судебную процедуру даже при большом желании. Ведь на нее нужно потратить 25 тысяч рублей.