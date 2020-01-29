Средний возраст банкротов увеличился в России

Некоторые финансисты предполагают, что молодежь невнимательно относится к кредитам, однако недавнее исследование показало противоположные результаты.

«Если мы возьмемся рисовать портрет потенциальных банкротов в России, то увидим, что это граждане вполне работоспособные. Особенно в свете последних нововведений, а именно — повышения пенсионного возраста. В целом логично, что наиболее активные граждане в возрасте от 30 до 49 лет чаще оказываются в числе получателей ссуд, так у них есть работа и официальные доходы. Они же чаще всего и попадают в просрочку, теряя работу или просто не рассчитав правильно долговую нагрузку», — пояснила руководитель проекта «Персональное банкротство» Юлия Зиберт.

По словам эксперта, «злостные должники — это люди, которые привыкли жить взаймы, без всякого желания что-то отдавать в погашение своего долга». Обычно они обращаются в суд, чтобы по максимуму списать долги. Часто физические банкроты не могут пройти судебную процедуру даже при большом желании. Ведь на нее нужно потратить 25 тысяч рублей.