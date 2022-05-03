Средний размер автокредита в РФ вырос на треть за квартал

Средний размер автокредита в РФ в первом квартале 2022 года вырос на 31% по новым автомобилям и 29% по машинам с пробегом. В среднем российские водители брали в кредит 1,714 миллиона рублей на новую машину и 917 тысяч на подержанную. Таковы результаты исследования «Открытия Авто», которые привело РИА «Новости».

Покупая новые автомобили в первые три месяца 2022 года, россияне чаще всего брали кредиты на полтора-три миллиона рублей (36% автокредитов) сроком на четыре-пять лет (43%) и с первоначальным взносом 20–30% (почти каждый третий кредит). Аналитики отметили, что в связи с подорожанием новых автомобилей водители стали чаще обращать внимание на подержанные. В основном в кредит оформлялись подержанные авто 2011–2014 и 2017–2018 годов выпуска. На 8–11-летние автомобили пришлась треть продаж.

«Изменение макроэкономической обстановки после начала военной спецоперации на Украине оказалось основным фактором, оказывающим влияние на покупательский спрос в первом квартале. В последнюю неделю февраля был зафиксирован значительный всплеск заявок на автокредиты. Их ежедневное среднее количество увеличилось на 33% по сравнению с данными за первые недели февраля», — рассказали в «Открытии Авто».

В марте, после объявления антироссийских санкций, россияне подали почти вдвое меньше кредитных заявок на покупку авто, чем в тот же период 2021 года. Однако из-за того, что первые два месяца были довольно плодотворными в плане покупок машин, совокупный спрос на автокредиты за квартал снизился всего на 11%.