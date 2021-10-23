Средний чек за коммуналку в 2021 году вырос на 9%

Россияне стали платить за жилищно-коммунальные услуги в среднем на 9% больше, как показало исследование банка «Русский стандарт». За три квартала 2021 года средний чек за ЖКУ составил 3,4 тысячи рублей, а в прошлом году — 3,1 тысячи, написал ТАСС.

Аналитики банка связали рост трат на ЖКУ с тем, что в 2021 году зима была холодной, а в 2020-м — аномально теплой. Кроме того, в прошлом году во время жесткого карантина многие уехали на дачи, и потребление воды и электричества сократилось. Общие настроения в обществе на фоне неопределенности 2020 года также могли сказаться на поведении россиян, которые в таких случаях стараются быть экономнее.

В первые три квартала 2021 года средний чек за ЖКУ у мужчин оказался примерно на 140 рублей больше, чем у женщин. При этом россияне стали чаще платить за ЖКУ через мобильное приложение (на 24%), особенно в Москве, где средний чек составит 3475 рублей, Санкт-Петербурге (2805 рублей) и Набережных Челнах (4779 рублей).

Однако в некоторых городах жители стали платить за коммунальные услуги меньше. Особенно в Калуге, где средний чек снизился на 49%, до 1581 рубля.

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