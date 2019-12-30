Средний чек в рамках пилотного tax free подсчитали в России

Результатами подсчетов Мантуров поделился в интервью телеканалу «Россия-24».

«За эти два года, пока проходит эксперимент, реализовано товаров примерно на 1,9 млрд рублей, и средний чек получается около 100 тысяч рублей. В первую очередь это, конечно, косметика, парфюмерия, меха, кожа, кожгалентерея», — уточнил министр.

По его словам, спустя год после завершения тестирования системы tax free запустят по всей России.

Ранее правительство увеличило срок действия пилотного проекта tax free до конца 2020 года. Благодаря ему иностранные граждане могут компенсировать НДС, если вывозят товары за таможенную территорию Евразийского экономического союза.