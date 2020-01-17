Средний чек россиян за неделю уменьшился после Нового года

«На прошедшей второй неделе средний чек продолжил падать после Нового года. За неделю он потерял 89 рублей (13,8%) и составил 555 рублей», — отметили эксперты.

По словам аналитиков, резкое падение объясняется эффектом высокой базы.

«Прошлая неделя включает в себя 30 и 31 декабря, а праздничные даты, как правило, существенно влияют на рост среднего чека. В целом, рост среднего чека ограничен и обусловлен инфляционными факторами», — уточнили специалисты.

«Ромир» проводил исследование, опираясь на информацию о 40 тысячах россиян, 15 тысячах домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.