Средний чек россиян за неделю уменьшился после Нового года
Недельный средний чек жителей России уменьшился на 89 рублей с 6 по 12 января. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
«На прошедшей второй неделе средний чек продолжил падать после Нового года. За неделю он потерял 89 рублей (13,8%) и составил 555 рублей», — отметили эксперты.
По словам аналитиков, резкое падение объясняется эффектом высокой базы.
«Прошлая неделя включает в себя 30 и 31 декабря, а праздничные даты, как правило, существенно влияют на рост среднего чека. В целом, рост среднего чека ограничен и обусловлен инфляционными факторами», — уточнили специалисты.
«Ромир» проводил исследование, опираясь на информацию о 40 тысячах россиян, 15 тысячах домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.