Средний чек россиян в январе уменьшился на 10%

В январе 2020 года средний чек жителя России по сравнению с декабрем 2019 года уменьшился на 67,5 рублей (10%) до 552 рублей. Вероятно, снижение связано с сезонным фактором, высокой базой декабря.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное холдингом «Ромир». Эксперты также отметили, что размер среднего чека сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 7,3 рубля (1,3%).

«При этом, несмотря на годовую инфляцию, средний чек по сравнению с прошлым годом снижается. Это значит, что за одну покупку россияне покупают все меньше товаров», — отметили в холдинге.

Средний чек уменьшился во всех регионах страны. Наибольшее снижение (13,3%) отмечено в Сибири, наименьшее (8,7%) — в Уральском округе.

В Москве и Санкт-Петербурге размер среднего чека снизился на 10% и 6,5% соответственно. Стало также известно, что максимальное снижение среднего чека (21,6%) отмечено в гипермаркетах.

В исследовании «Ромира» использовались данные потребления 40 тысяч россиян из 15 тысяч домохозяйств, находящихся в 220 городах страны.

После Нового года холдинг сообщил, что средний чек россиянина после праздников уменьшился на 19 рублей до 536 рублей.