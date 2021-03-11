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    11 марта 2021, 08:32

    Средний чек на блины вырос в РФ на 3% за год

    Наза Салех Захи

    Россияне стали тратить на 3% больше на покупку основных продуктов для приготовления блинов. Об этом говорят результаты исследования крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

    Средний чек на блины вырос в РФ на 3% за год

    Аналитики выяснили, сколько денег жители России потратили на покупку ингредиентов для блинов на четверых. Как написал РИА «Новости», эксперты подсчитали траты на молоко, яйца, муку сахар, соль и подсолнечное масло.

    «Средний чек затрат на покупку такого продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 77,4 рубля, что на 3% выше, чем за аналогичный период 2020 года», — заявили в компании.

    В общепите порция блинов стоит в среднем 109 рублей, эта цена на 10% выше, чем в прошлом году. Оладьи подорожали на 14% и стали стоить 118 рублей.

    Эксперты «Платформы ОФД» отметили, то незадолго до Масленицы и в первые ее дни на 31% выросли покупки блинной муки, на 23% — варенья, на 2% — сгущенки.

    Масленица в этом году выпала на неделю с 8 по 14 марта. Угощать блинами в это время — давняя российская традиция. Директор и худрук театра «Русской песни» Надежда Бабкина в интервью «360» поделилась своим рецептом приготовления блинов.