Средний чек на блины вырос в РФ на 3% за год

Россияне стали тратить на 3% больше на покупку основных продуктов для приготовления блинов. Об этом говорят результаты исследования крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики выяснили, сколько денег жители России потратили на покупку ингредиентов для блинов на четверых. Как написал РИА «Новости», эксперты подсчитали траты на молоко, яйца, муку сахар, соль и подсолнечное масло.

«Средний чек затрат на покупку такого продуктового набора в российских магазинах в целом по России составил 77,4 рубля, что на 3% выше, чем за аналогичный период 2020 года», — заявили в компании.

В общепите порция блинов стоит в среднем 109 рублей, эта цена на 10% выше, чем в прошлом году. Оладьи подорожали на 14% и стали стоить 118 рублей.

Эксперты «Платформы ОФД» отметили, то незадолго до Масленицы и в первые ее дни на 31% выросли покупки блинной муки, на 23% — варенья, на 2% — сгущенки.

Масленица в этом году выпала на неделю с 8 по 14 марта. Угощать блинами в это время — давняя российская традиция. Директор и худрук театра «Русской песни» Надежда Бабкина в интервью «360» поделилась своим рецептом приготовления блинов.