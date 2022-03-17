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    17 марта 2022, 03:50

    Среди россиян втрое вырос интерес к банковским вкладам

    «Известия»: в России с 24 февраля по 14 марта 2022 года вырос интерес к банковским вкладам

    Валерия Шафирко

    Среди россиян возрос интерес к вкладам, рассказали в финансовом маркетплейсе «Сравни». Как отметили в банках, такой интерес перекрыл отток средств за предыдущее время.

    Интерес ко вкладам повысился в период с 24 февраля по 14 марта 2022 года. В разделе с депозитами трафик подскочил в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлые месяцы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «Сравни».

    Больше всего пользователям платформы интересны вклады в евро. Тут показатели месяц к месяцу увеличились на 326%. Рост на долларовые продукты составил 250%, на рублевые — 153%.

    Причиной такого сильно взлетевшего спроса стало резкое повышение ключевой ставки Центробанка на 10,5 п. п. Вслед за этим максимальная доходность по депозитам возросла с 11 до 23%.

    Повышенный спрос на депозиты подтвердили и в крупных финансовых организациях.

    Клиенты российских банков смогут открыть депозитные счета в валютах тех стран, которые не вводили антироссийские санкции. Абсолютным лидером списка аналитики называют китайский юань. Эта валюта наиболее привлекательна, поскольку имеет наибольший потенциал укрепления по отношению к доллару. Однако вложения в юань имеют и риски.