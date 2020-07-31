Спрос на золото в промышленности рухнул с началом пандемии

В апреле–июне мировой спрос на золото упал на 11%, до 1016 тонн. Производство драгоценного металла снизилось на 15%, до 1243 тонн в сравнении с тем же периодом годом ранее.

Основной причиной падения производства и потребления стало снижение спроса со стороны промышленности, сказано в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в который входят основные производители этого металла в мире.

Потребности ювелирной промышленности в золоте во втором квартале снизились вдвое, до 251,5 тонны. Наиболее сильное падение произошло в Индии — почти в четыре раза, до 44 тонн. Среди китайских ювелиров спрос снизился на треть, за квартал они приобрели 91 тонну металла.

В других отраслях промышленности, таких как электроника и стоматология, спрос упал на 18%, до 66,6 тонны, сообщил «Коммерсант».

Одновременно спрос инвесторов, по данным Всемирного совета по золоту, вырос в 1,8 раза в годовом выражении, до 582,9 тонны. Три четверти инвестиционных приобретений (74%) пришлось на биржевые фонды (ETF), которые купили 434 тонны драгоценного металла.