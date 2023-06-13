Деньги 13 июня 2023, 21:22 Спрос на студии упал в России Россияне стали на 14% реже покупать студии в 2023-м году

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Спрос на студии снизился в России. К такому выводу пришли специалисты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В период с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го спрос на такое жилье упал на 14%.

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Особенно сильно изменение ощущалось в Санкт-Петербурге. Там спрос сократился на 34,18%. В Москве он упал на 20,08%.

А вот в Перми и Волгограде люди, напротив, стали чаще приобретать студии. Спрос на них поднялся на 17,53% и 2,93% соотвественно.