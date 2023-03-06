06 марта 2023, 14:30
Спрос на покупку дач вырос среди россиян на 40%
Россияне продолжают интересоваться покупкой дачи. Спрос на недвижимость на природе вырос за прошлый год на 40% и сохраняется и сейчас. Об этом сообщил News.ru.
Люди переживают за нестабильную ситуацию в мире и хотят сохранить свои сбережения. Так как покупка квартиры не всем по карману, выбор падает на загородную недвижимость, главным образом, на дачи.
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Также на желание россиян купить дачу повлияло и сезонное снижение стоимости строительных материалов. Еще один положительный фактор — упрощение выдачи ипотечных кредитов на земельные участки.
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«Покупатели даже стали интересоваться более дальними дачами, которые раньше не пользовались спросом», — сказал руководитель центра загородной недвижимости «Этажей» Антон Сауков.
Кроме того, по словам эксперта, все больше дачных домов строят для круглогодичного проживания. Это также повышает привлекательность покупки загородных участков.
Недвижимость
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