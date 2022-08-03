Спрос на новых работников в России сократился на 300 тысяч человек

Динамика найма в России приблизилась к пандемийной. Спрос на новых работников этим летом сократился на 15%, или на 300 тысяч человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка, данные HeadHunter и SuperJob.

В июне спрос на работников сократилась на 15,2%, с 2,1 миллиона до 1,8 миллиона человек. До этого минимальные цифры были только в пандемию. В мае 2020 года работодатели нуждались в 1,3 миллиона сотрудников, с уменьшением на 20,1%. Сокращение занятости, от увольнения до неполного дня, произойдет на 5% предприятий. Такие данные Центробанк привел в докладе «О денежно-кредитной политике».

В HeadHunter подтвердили снижение спроса на персонал. В июле работодатели искали на 15% меньше специалистов, чем год назад, однако на 3% больше, чем в июне. Сильней всего сбавили обороты рекрутеры из таких категорий, как «Госслужба, НКО», «Автомобильный бизнес» и «Банки, инвестиции, лизинг».

В SuperJob привели данные на 2 августа. Индекс рынка труда составил 0,98 пункта, хотя 21 февраля показатель был на уровне 1,15 пункта. При этом в июле число вакансий выросло на 9% по сравнению с июнем.

«На рынке труда происходят структурные изменения: неравномерные и не одномоментные. На фоне некоторого снижения спроса на офисный, беловоротничковый персонал будет происходить увеличение спроса на рабочий, синеворотничковый», — предупредила главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина.