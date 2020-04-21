Спрос на новые авто может снизиться на 20-50%

Эксперты представили два сценария — оптимистический и пессимистический. В первом случае ожидаемые продажи упадут с 1,8 миллиона штук до 1,4 миллиона. В пессимистическом сценарии за год купят лишь 900 тысяч новых машин.

В 2019 году авторынок в России сократился на 2,3% — до 1,759 миллиона новых авто. Уменьшение продаж произошло впервые за три года.

За первые три месяца 2020 года сбыт новых автомобилей в России вырос на 1,8% — до 398,5 тысячи штук. Основной прирост пришелся на март, когда обвалились цены на нефть и вместе с ними упал курс рубля, отмечали в Ассоциации европейского бизнеса.

Мартовское увеличение продаж там связывали с ожиданием роста цен из-за ослабления рубля. В конце марта продажи практически прекратились на фоне начала нерабочих дней, а затем режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.