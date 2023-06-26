Деньги 26 июня 2023, 18:45 Спрос на наличные в южных регионах России вырос на 80% из-за попытки мятежа Вице-премьер Белоусов: спрос на наличные 24 июня в южных регионах России вырос на 70-80% РИА «Новости»

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События 24 июня повысили спрос на наличные деньги во многих регионах России, особенно в южных. Об этом заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов, выступая с докладом на оперативном совещании у председателя правительства Михаила Мишустина. Его процитировал ТАСС.

Белоусов отметил, что повышение спроса на наличную валюту и наличность зафиксировали в 15 регионах. В среднем увеличение составило 30%. При этом в южных регионах рост превысил 70%.

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«Наиболее активно спрос на наличность был отмечен в южных регионах: в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях, а также в крупных городах. Там спрос вырос примерно на 70-80%», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что Банк России сумел избежать внештатных ситуаций — финансовые организации не закрывались. С воскресенья спрос начал снижаться, и сегодня ситуация полностью стабильна, добавил Белоусов.

В субботу, 24 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин совершил попытку вооруженного мятежа. Россияне массово стали снимать наличные средства. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков призвал не снимать деньги в больших объемах, предупредив, что банки могут поднять курсы из-за повышенного интереса к валюте.