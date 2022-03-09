Спрос на мебель в скандинавском стиле увеличился в Москве

Спрос на мягкую домашнюю мебель в скандинавском стиле значительно вырос в Москве в течение последней недели. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу сети гипермаркетов «Твой дом».

В ведомстве отметили, что покупать бежевые угловые диваны стали на 15% чаще. При этом пуфы с принтом китайского производства покупали также в два раза чаще. Как заявила руководитель отдела лояльности сети Елена Куликова, это может быть связано с тем, что большинство крупных производителей мебели покинули российский рынок в связи с ситуацией на Украине.

«Особенно тяжело россияне переживают расставание с демократичными интерьерными брендами. Многие оставшиеся ритейлеры отпускают некоторые продукты в небольшом количестве, необходимом для частного потребления — люди стараются купить впрок», — сказала она.