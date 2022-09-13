Спрос на кредитки в России подскочил на четверть | 360°

Деньги 13 сентября 2022, 09:23 Поделиться Telegram

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Viber Спрос на кредитки в России подскочил на четверть РБК: банки одобрили россиянам в августе на 26% больше кредитных карт РИА «Новости»

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Спрос на кредитные карты в России резко увеличился. В августе банки одобрили на 26% больше карт, чем за месяц до этого. Аналитики РБК связали это с кризисом и подготовкой к новому учебному году в школах.

По подсчетам компании «Скоринг Бюро», в августе банки одобрили 1,97 миллиона новых кредитных карт на 149,2 миллиарда рублей. Россиянам выдали на 26% больше карт, чем в июле. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) привело примерно такие же данные. В августе банки оформили 1,35 миллиона карт — на 17,4% больше, чем в июле. Лимит по картам увеличили на 26,9%, до 99,97 миллиарда рублей.

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Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин объяснил, что клиенты перевыпускают свои карты, чтобы сменить платежную систему на «Мир». Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков с ним согласился. Такими кредитками можно расплачиваться в путешествиях за границей.

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В ВТБ и «Русском стандарте» ажиотаж связали с привычными для августа тратами на сборы детей в школу. Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова добавила, что в этом году, во-первых, увеличился средний чек, во-вторых, не было специальных выплат.

«Процесс подготовки детей к школе и сопутствующие траты, несомненно, стали одним из факторов, способствовавших утилизации открытых лимитов и выдаче новых карт», — объяснила она.

Однако управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов назвал его два фактора, сочетание которых вызвало повышенный спрос на кредитки. Это сокращение реальных располагаемых доходов и сохранение повышенной инфляции.

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