В России зафиксирован нетипичный для лета спрос на ипотеку

Число заявок на ипотеку в июле–августе этого года оказалось нетипично высоким для летнего сезона. Многие банки сообщили о двукратном росте спроса на жилищные кредиты. Скорее всего, причина в снижении ипотечных ставок — льготная программа под 6,5% годовых.

По данным агентства экономических новостей «Прайм», в Промсвязьбанке (ПСБ) в июле выдали ссуд на 8,2 миллиарда рублей по сравнению с 4,1 миллиарда в июле 2019 года. По предварительным данным, в августе объем кредитов составит 8,8 миллиардов рублей. На льготную ипотеку в банке приходится примерно 50% всей выдачи.

Руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина сочла увеличение интереса к ипотеке значительным, тем более, на фоне сезона отпусков.

«В этом году летом реализуется отложенный спрос после снятия режима самоизоляции. Кроме того, этим летом сохраняется довольно высокая деловая активность — из-за туристических ограничений отпускной сезон у многих сократился или сдвинулся», — заявила она.

Эксперты ВТБ предположили, что пик спроса на ипотечные кредиты придется на октябрь–декабрь. Если программа господдержки не будет продлена 1 ноября, максимум следует ожидать в октябре.

При этом, аналитик БКС Егор Дахтлер считает, что высокий спрос на ипотеку долго не продлится по причине падения доходов россиян. По его мнению, отложенный спрос исчерпает себя в ближайший месяц.

В Альфа-банке утверждают, что в последнее время вырос интерес россиян к расширению жилплощади и загородным домам. В ВТБ и «Уралсибе» считают, что наибольшим спросом пользуется «первичка».

Примерно 40% всех выданных за первые полгода россиянам кредитов пришлось на рефинансирование.