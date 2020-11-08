Спрос на доллар на Мосбирже достиг рекордного уровня

На вечерней сессии Мосбиржи расчетами на завтра число заявок на покупку в паре рубль-доллар достигло 5,2 тысяч. Предыдущий максимум года фиксировался в марте и в начале июня, когда избавиться от национальной валюты решили еще большее число брокеров.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные в терминале Quik. В декабре 2014 года было зафиксировано около шести тысяч заявок на покупку доллара. Это произошло спустя два дня после «черного вторника». Тогда доллар стоил 80 рублей, а евро — 100 рублей.

Аналитики отметили, что покупатели валюты появились после укрепления рубля на фоне выборов президента США. Его дальнейшая судьба будет зависеть от политики администрации Джо Байдена.

«В среднесрочной перспективе рубль, скорее всего, будет отставать от активов других EM при президентстве Байдена из-за возросшей вероятности новых санкций США к РФ и/или как минимум меньшей открытости Белого дома ко внешней политике РФ», — предположил старший аналитик по развивающимся рынкам Informa Global Markets в Лондоне Кристофер Шилз.

Генеральный директор Sputnik AM в Москве Александр Лосев сообщил агентству, что победа Байдена позволит рынкам, в том числе, развивающимся, получить мощную финансовую поддержку.

По мнению стратега Сбербанка Юрия Попова, из-за дорожания рискованных активов доллар глобально подешевеет, что поддержит рубль. По его мнению, к концу ноября доллара снизится до 74 рублей за единицу, а закончит год на отметке 70 рублей.

Однако глава аналитического отдела ИК «Риком Траст» Олег Абелев считает, что санкции против российского госдолга могут вызвать падение рубля до 83-86 за доллар и почти 100 — за евро.

По словам руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, если с Ирана будут сняты нефтяные санкции, нефть подешевеет до 20-25 долларов за баррель. Рубль может обесцениться до 100 единиц за доллар.

Худший сценарий озвучил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Если будут введены жесткие санкции против госбанков с запретом на проведение долларовых операций, с валютного рынка произойдет отток капитала на 100-150 миллиардов долларов.