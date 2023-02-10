Деньги 10 февраля 2023, 13:10 Спрогнозированы цены на нефть в ближайшую неделю

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказал, какие цены на нефть установятся в ближайшую неделю. Об этом написал RT.

Как отметил эксперт, серьезных колебаний на нефтяном рынке ждать не стоит. Цены будут варьироваться в диапазоне 80-90 долларов за баррель.

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«В 2023 году прогнозируется, что рынок останется профицитным, а это будет сдерживать рост цен на сырье, которые останутся в рамках 80—90$ за баррель», — сказал Сидоров.

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На следующей неделе, по словам инвестора, цены на нефть будут находиться в диапазоне 82-85 долларов за баррель.

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