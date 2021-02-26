Спрогнозирован уровень безработицы в России в 2022 году

Безработица в России вернется на уровень до пандемии коронавируса к 2022 году. Такой прогноз сделал директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов, сообщило РИА «Новости».

Угрозы увеличения числа безработных в стране пока нет. Тем не менее теоретически это может произойти при очередном медицинском кризисе с другой болезнью.

Вернуться к прежним 4,5% удастся в 2022-м, допустил эксперт.

«В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%», — сказал Шибанов.

Для восстановления рынка труда необходима поддержка малого и среднего бизнеса, отметила ОГТРК «Ямал-Регион».

Из-за пандемии российский рынок труда остается похожим на себя в последние 10 лет. До сих пор существенная часть оплаты труда в компаниях идет в виде премий и бонусов.

«Это создает гибкость в оплате труда для фирм, позволяет им меньше увольнять», — объяснил директор центра.

Рост безработицы в 2020 году связан с закрытием компаний в секторе услуг и перевозках. Поэтому будущее восстановление экономики должно вернуть все на «стандартные рельсы», считает Шибанов.